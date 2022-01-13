Подарунок? Під Києвом Дід Мороз вибив зуби клієнту

Постраждалому чоловіку надавали допомогу медики, а Діда Мороза затримала поліція

В ірпінській "Муніципальній варті" розповіли про порушення правопорядку у свята / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ірпені чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото.

Про це розповів у коментарі ITV начальник Ситуаційного центру комунального підприємства "Муніципальна варта" Роман Левенець.

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Він розповів, що святкування Нового року і Різдвяних свят в Ірпінській громаді загалом пройшли спокійно, незважаючи на кілька інцидентів у новорічну ніч.

"Самодіяльний Дід Мороз, який фотографувався з містянами, побився з одним із своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. У результаті клієнт позбувся двох зубів, йому надавали допомогу лікарі швидкої. А Діда Мороза затримала поліція", – розповів Роман Левенець.

У Кривому Розі новорічної ночі чоловік заліз на ялинку

До ДСНС зателефонували о 01:41 і повідомили про те, що на проспекті Перемоги чоловік заліз на міську ялинку і не може самостійно злізти.

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Багатьох ця історія порадувала, але дехто почав хвилюватися за чоловіка. Після приїзду рятувальників допомога чоловікові не знадобилася. Щоправда, криворожанин набрався сміливості і стрибнув із дерева.

"Чоловік, як і належить у рік тигра, зістрибнув і приземлився на всі свої чотири лапи", – розповіли очевидці.

Внаслідок стрибка він не постраждав.

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