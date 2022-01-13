Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Подарунок? Під Києвом Дід Мороз вибив зуби клієнту

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 11:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постраждалому чоловіку надавали допомогу медики, а Діда Мороза затримала поліція
В ірпінській "Муніципальній варті" розповіли про порушення правопорядку у свята
В ірпінській "Муніципальній варті" розповіли про порушення правопорядку у свята / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ірпені чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото.

Про це розповів у коментарі ITV начальник Ситуаційного центру комунального підприємства "Муніципальна варта" Роман Левенець.

Реклама

Він розповів, що святкування Нового року і Різдвяних свят в Ірпінській громаді загалом пройшли спокійно, незважаючи на кілька інцидентів у новорічну ніч.

"Самодіяльний Дід Мороз, який фотографувався з містянами, побився з одним із своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. У результаті клієнт позбувся двох зубів, йому надавали допомогу лікарі швидкої. А Діда Мороза затримала поліція", – розповів Роман Левенець.

У Кривому Розі новорічної ночі чоловік заліз на ялинку

До ДСНС зателефонували о 01:41 і повідомили про те, що на проспекті Перемоги чоловік заліз на міську ялинку і не може самостійно злізти.

Реклама

Багатьох ця історія порадувала, але дехто почав хвилюватися за чоловіка. Після приїзду рятувальників допомога чоловікові не знадобилася. Щоправда, криворожанин набрався сміливості і стрибнув із дерева.

"Чоловік, як і належить у рік тигра, зістрибнув і приземлився на всі свої чотири лапи", – розповіли очевидці.

Внаслідок стрибка він не постраждав.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні: кому це потрібно і навіщо – відповідь психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Полум'я охопило 1000 "квадратів": під Києвом масштабна пожежа (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Вигнали на мороз і сміялися в обличчя": ми поговорили з мешканкою знесеного гуртожитку у Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому, 13 січня 1877 року, народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 370

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти