Подробиці бійки водія маршрутки з копами: водієві загрожує три роки в'язниці

Стали відомі подробиці ранкової бійки водія маршрутки з патрульними. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", водій маршрутки №720 Боярка – Київ їхав з повним салоном пасажирів.

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Як розповіли в поліції, людей в салоні було, як оселедців в банці – під зав'язку.

Патрульні зупинили переповнену пасажирами маршрутку. У водія мікроавтобуса попросили документи, а водій вирішив цього не робити – не захотів надати документи, почав конфліктувати з поліцейськими.

"У розпал конфлікту з правоохоронцями водій маршрутки двічі вдарив ногою поліцейського. Водія довелося затримати і надіти на нього наручники", – розповіли нам в поліції.

Пасажирам, які їхали з Боярки в переповненій маршрутці довелося покинути салон і добиратися на іншому транспорті. До речі, пасажири були на стороні водія і обурювалися діям патрульних.

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Тепер запальному водієві доведеться відповідати за свої дії. Вирішується питання про порушення кримінального виробництва.

Якщо поліцейський, якого вдарили напише заяву, то водій буде притягнутий за статтею 345. За напад на правоохоронця він може сісти до в'язниці на три роки.

Раніше ми писали, що в Києві за останню добу, 19 квітня, коронавірус підтвердили у 892 чоловік, тоді як за попередній день їх було майже вдвічі менше – 447.

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