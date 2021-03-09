Підозрювану у звірячому вбивстві київської поліцейської взяли під варту

За клопотанням Київської міської прокуратури підозрюваній у навмисному вбивстві поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці на засіданні у вівторок, 9 березня.

Реклама

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 7 березня біля будинку по проспекту Бажана у Києві виявили тіло 37-річної старшої інспекторки одного з департаментів Нацполіціі України з численними колото-різаними пораненнями.

За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали 37-річну мешканку столиці. Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною і загиблою, які були між собою знайомі.

Надалі за свідченнями підозрюваної вилучено ймовірне знаряддя злочину – ніж. Зараз іде подальше встановлення всіх обставин і мотивів убивства. Призначено низку експертних досліджень.

Реклама

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сайт "Сьогодні" писав, що убитою виявилася співробітниця Департаменту кіберполіції Святослава Петрова.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама