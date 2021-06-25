Підрізала фура: в Києві легковик потрапив в серйозну ДТП з переворотом (фото)

Водій і два пасажири Volkswagen потрапили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості – на місці працюють правоохоронці

Фото: колаж "Сегодня"

Біля станції метро "Позняки" сталася масштабна ДТП. Автомобіль Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся на дах. У авто знаходився водій і два пасажири.

Про це повідомляє "Сегодня".

Аварія сталася поряд з зупинкою для маршруток у напрямку виїзду з міста на проспекті Бажана. "Німець" зніс кілька метрів дорожнього огородження.

Фото: Світлана Верещак, для "Сегодня"

На місце викликали столичних рятувальників, які змили з дороги розлите пальне, щоб уникнути загоряння.

Фото: Світлана Верещак, для "Сегодня"

У поліції Києва кажуть, що дійсно Volkswagen підрізала фура, яка рухалася в попутному напрямку. На автомобілі вже виявили сліди контакту з іншим транспортним засобом.

Фото: Світлана Верещак, для "Сегодня"

"На місці досить багато камер відеоспостереження і якщо фура підрізала автомобіль, то її можна буде без проблем знайти. Водій Volkswagen був госпіталізований з травмами. Його перевірять чи немає внутрішніх пошкоджень. На місці працюють співробітники поліції вони з'ясовують механізм і причини даного ДТП", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Києва.

Фото: Світлана Верещак, для "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксі на швидкості врізалося в стовп, є постраждалі. Аварія сталася вранці на Фонтанській дорозі.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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