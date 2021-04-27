Подробиці потрійного вбивства в Києві: в родині часто траплялися сварки

До поліції звернулася мати глави сімейства після того, як він тривалий час не виходив на зв'язок

16-річний підліток, який зарізав ножем всю свою сім'ю – батька, матір і восьмирічного брата, – може бути направлений на психіатричну експертизу. Правоохоронці поки відпрацьовують кілька версій мотиву злочину. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в поліції Києва.

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Правоохоронці розповіли, що злочин був скоєний під час конфлікту, який виник в цій родині. А до поліції звернулася мати глави сімейства після того, як він тривалий час не виходив на зв'язок.

Також зазначається, що із затриманим хлопцем працюють ювенальні поліцейські і слідчі. У поліції поки не можуть назвати точну версію скоєння злочину – побутова, фінансова, соціальна, психологічна.

"Щоб зрозуміти мотиви скоєння вбивства, буде призначена низка експертиз. З 16-річним підозрюваним працюють психологи, також залучатимуться профільні фахівці. Ми поки не можемо розголошувати версії цього злочину. Їх ще з'ясовують слідчі. Кілька версій вони відпрацьовують, але поки про них навіть попередньо рано говорити", – повідомили в поліції Києва.

Поліцейські не змогли відповісти на запитання, чи вчиться 16-річний хлопець у школі або вже проходив навчання в училищі. Також поки невідомо, ким працювали батьки хлопця, в поліції не розголошують цю інформацію.

"За нашою інформацією, конфлікти в цій родині ставалися неодноразово. Але при цьому хлопчик не перебував на обліку у відповідних службах. Чи буде його направлено на психіатричну експертизу – це питання вирішуватиметься найближчим часом", – розповіла нам речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

За даними правоохоронців, юнак був затриманий на вулиці. Туди він попрямував через кілька днів після вбивства, коли родичі почали розшукувати його батьків.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Дніпрі був застрелений чоловік біля одного з ресторанів, коли він сідав у свій позашляховик Toyota Land Cruiser разом з дитиною.

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