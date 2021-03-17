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Подробиці вибуху в Боярці: хотів підірвати знайому, але підірвався сам

17 березня, 19:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловік хотів помститися жінці

Правоохоронці розповіли подробиці вибуху в Боярці. Як виявилося, чоловік хотів підірвати знайому, але підірвався сам.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

Так, чоловік, який жив в Києві, позичив гроші знайомій з Боярки. Коли жінка відмовилася борг повертати, вирішив їй помститися.

Обладнав майстерню і спорудив бомбу. Викликав таксі з Києва до Боярки, взяв з собою саморобну вибухівку і поїхав.

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Коли вийшов з таксі, стався вибух – до будинку знайомої чоловік не дійшов кілька метрів. Загиблий – 34-річний уродженець Криму, який довгий час жив у Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на даху триповерхового таунхауса в Боярці Київської області прогримів вибух.

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Київ вибух борги поліція боярка вибуховий пристрій

Джерело: Сьогодні

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