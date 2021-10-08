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Підпал або випадковість. Під Києвом згорів будинок тіктокера-мільйонника (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
8 жовтня, 19:58
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Блогер підозрює, що підпал може бути пов'язаний з підготовкою до масштабної події у Палаці спорту
Майно відновленню не підлягає
Майно відновленню не підлягає / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі дивом залишився живий організатор конференції "Tiktokultura2021", тіктокер-мільйонник Роман Грицько. О 4 ранку в його заміському будинку в Ірпені (Київська область) почалася пожежа.

Спершу загорівся гараж, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я перекинулося на будівлю. На щастя, врятувалася вся сім'я, а ось майно відновленню не підлягає.

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Одна з розглянутих причин того, що сталося – підпал.

Тепер так виглядає будинок після пожежі
Тепер так виглядає будинок після пожежі


Сам Роман підозрює, що підпал може бути пов'язаний з підготовкою до масштабної події, яку він готує в Палаці спорту 13 листопада – конференції про ТікТок.

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Наслідки пожежі в будинку
Наслідки пожежі в будинку

Що кажуть в поліції

Слідство з'ясовує, що могло стати причиною того, що сталося. Поліція Київської області підтвердила "Сьогодні", що вночі в будинку тіктокера сталася пожежа.

"Від рятувальників нам відомо, що спочатку пожежа сталася в гаражі. Згоріли два автомобілі. Пізніше полум'я перекинулося на житловий будинок. Відкрито і розслідується кримінальна виробництво за статтею "пошкодження майна", – повідомила нам речник поліції Київщини Ірина Прянишникова.

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Відкрили кримінальне провадження щодо умисного знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки ст. 194 ч.2.

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