Підпал чи випадковість? Під Києвом згоріло три автомобілі (фото)

3 січня у селищі Ворзель (Київська область) згоріли три автомобілі. НП сталася на вулиці Клінова.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.
"Відбулося загоряння автомобіля "Smart" та вогонь перекинувся на два інших авто, що стояли поруч. Пожежу вдалося локалізувати, з людей ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами
На головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні поїзда № 81 Київ – Ужгород.
Інцидент стався у ніч проти 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів було виявлено задимлення вагона №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.
Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, у вагоні перебували два пасажири, яких пересадили в інший вагон.
Ліквідували загоряння силами пожежного поїзда та працівників ДСНС.
Потяг № 81 Київ – Ужгород вирушив зі Львова із затримкою 20 хвилин. Наразі встановлюють причини задимлення поїзда.
Вогонь знищив електрощитове та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м.
До ліквідації пожежі залучалося 22 особи особового складу та 3 одиниці спецтехніки.