Підпал чи випадковість? Під Києвом згоріло три автомобілі (фото)

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження

У Ворзелі три машини згоріли вщент / Фото: Колаж: Сьогодні

3 січня у селищі Ворзель (Київська область) згоріли три автомобілі. НП сталася на вулиці Клінова.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.

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"Відбулося загоряння автомобіля "Smart" та вогонь перекинувся на два інших авто, що стояли поруч. Пожежу вдалося локалізувати, з людей ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Пожежа сталася у селищі Ворзель / Фото: Нацполиция

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами

На головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні поїзда № 81 Київ – Ужгород.

Інцидент стався у ніч проти 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів було виявлено задимлення вагона №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.