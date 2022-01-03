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Підпал чи випадковість? Під Києвом згоріло три автомобілі (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 січня, 17:22
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За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження
У Ворзелі три машини згоріли вщент
У Ворзелі три машини згоріли вщент / Фото: Колаж: Сьогодні

3 січня у селищі Ворзель (Київська область) згоріли три автомобілі. НП сталася на вулиці Клінова.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.

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"Відбулося загоряння автомобіля "Smart" та вогонь перекинувся на два інших авто, що стояли поруч. Пожежу вдалося локалізувати, з людей ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Пожежа сталася у селищі Ворзель
Пожежа сталася у селищі Ворзель / Фото: Нацполиция

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами

На головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні поїзда № 81 Київ – Ужгород.

Інцидент стався у ніч проти 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів було виявлено задимлення вагона №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, у вагоні перебували два пасажири, яких пересадили в інший вагон.

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Ліквідували загоряння силами пожежного поїзда та працівників ДСНС.

Потяг № 81 Київ – Ужгород вирушив зі Львова із затримкою 20 хвилин. Наразі встановлюють причини задимлення поїзда.

Вогонь знищив електрощитове та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м.

До ліквідації пожежі залучалося 22 особи особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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