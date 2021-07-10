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Аварія потяга під Бояркою: по відремонтованій ділянці пустили поїзди

10 липня 2021 21:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В "Укрзалізниці" підкреслили, що затримки пасажирських поїздів все ще можливі

Рух потягів відновили. Фото: Укрзалізниця

Рух потягів відновили. Фото: Укрзалізниця

Після аварії потяга в Боярці працівники "Укрзалізниці" відновили пошкоджену ділянку залізниці Васильків – Боярка. Рух потягів вже відкрили.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

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"Близько 19:30 залізничники завершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів", – йдеться у повідомленні.

При цьому затримки деяких пасажирських поїздів все ще можливі, кажуть в УЗ.

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Нагадаємо, в "Укрзалізниці" пояснили, що потяг зійшов з рейок і зніс опори контактної мережі. Читайте, які рейси затримувалися.

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Після аварії на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.

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