Погром на Банковій: суд заарештував ще одного підозрюваного

Засідання щодо ще двох фігурантів перенесли на 25 березня

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Євгену Строкань, підозрюваному в хуліганстві із застосуванням зброї під час протестів на Банковій, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

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Про це повідомив адвокат підозрюваного Дмитро Біловчук, передають "Ґрати".

За словами Біловчука, слідство мотивувало необхідність такого запобіжного заходу тим, що його підзахисний може вплинути на свідків.

Сам Строкань стверджує, що у нього в руках під час протестів була не зброя, як вирішило слідство, а балончик із фарбою.

24 березня суд мав заслухати три справи щодо заворушень біля Офісу президента, але обрання запобіжних заходів замість 16:00 почали тільки після 20:00. Причому більшість журналістів на нього не пустили, заявивши, що їх нібито немає в списках.

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Засідання щодо Олексія Бєлковського і лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова перенесли на 25 березня

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Зазначимо, 24 березня правоохоронці вручили підозру двом учасникам мітингу під Офісом президента – Євгену Строкань і Давиду Гаджимурадову. 23 березня – Сергію Філімонову і Олексію Білковському.

Ми також повідомляли, що суд відправив під цілодобовий домашній арешт Владислава Сордо (він же Владислав Гранецький-Стафійчук), який, за версією поліції, розбив скло дверей Офісу президента на мітингу за Сергія Стерненка.

Раніше правоохоронці встановили сімох учасників погромів на Банковій 20 березня і назвали імена тих, кому найближчим часом можуть повідомити про підозру.

Нагадаємо, ввечері 20 березня під Офісом президента спалахнули заворушення під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обписали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют.

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