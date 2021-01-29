Викрадали людей заради квартир: в Київській області спіймали банду злочинців (фото)

Їм загрожує – вирок до дванадцяти років з конфіскацією майна

На Київщині спіймали членів злочинної організації, які викрадали людей для заволодіння їх квартирами.

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Про це повідомляє ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

До складу банди входили 11 чоловік, які здійснювали тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Києва та області.

"Зловмисники підробляли документи і на їх підставі продавали квартири громадян. При цьому вони вибирали квартири, власники яких померли, або вели антисоціальний спосіб життя", – йдеться в повідомленні.

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Очолила банду 37-річна жінка, мати п'ятьох дітей. Вона розробила план злочинної діяльності – члени організації вибирали квартири, які не перебувають на обліку в державних реєстрах, а їх власники померли або ведуть антисоціальний спосіб життя.

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При цьому зловмисники застосовували фізичне насильство до господарів житла і проти їх волі вивозили в інше місце, де утримували, поки не продадуть квартиру.

Матеріальні збитки, завдані зловмисниками постраждалим, досягає більш 10 млн гривень. Затримали зловмисників під час спроби вивезення людей з однієї з квартир.

Максимальне покарання, яке їм загрожує – висновок до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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