Поки господарі спали, а вікно було на провітрюванні: у Києві чоловік обікрав за ніч дві квартири (фото)

За ніч зловмисник вкрав комп'ютерної техніки та мобільних телефонів на 39 тисяч гривень – наразі триває слідство

У Оболонському районі Києва киянин обкрадав квартири – за одну ніч з двох квартир виніс цінних речей на суму понад 39 тисяч гривень.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Злодій проникав до квартир через відчинені на провітрювання вікна, коли власники спали. Він крав мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

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"Співробітники поліції з’ясували, що один із викрадених ґаджетів має зв’язок із телефоном потерпілої, а тому встановили його місце знаходження. На вказану адресу негайно виїхали оперативні співробітники та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 43-річного киянина", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та виявили викрадене майно.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на жінку – вкрав її особисті речі, а потім ще й поранив.