Поліція повідомила про підозру підпалювачу автомобіля відомого журналіста (фото)

Тепер зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі за спланований підпал Volkswagen Touareg Антонова

Автомобіль Антонова підпалили у лютому

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Подія трапилась у лютому цього року на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці. На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що у дворі будинку горить його автомобіль Правоохоронці встановили, що у дворі житлового будинку сталося загоряння припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg", - йдеться в повідомленні.

У підпалі підозрюють 22-річного чоловіка

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Правоохоронці встановили, що зловмисник підойшов вночі до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив іномарку.

"Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих, особу підпалювача встановлено. Це – 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази", – сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі у дворі багатоповерхівки підпалили три автомобілі. На одній із згорілих іномарок їздив колишній прокурор Одеської області Максим Вихор.