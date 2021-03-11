Поліція затримала другого гвалтівника 19-річної киянки (відео)

Поліцейські Київщини розшукали другого гвалтівника, який поглумився над 19-річною дівчиною два дні тому, повідомляє "Сьогодні".
Співробітникам поліції в пошуках допомогли небайдужі кияни. Першого 42-річного громадянина Азербайджану затримали в той же день. Він уже під арештом.
Обом підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.
Нагадаємо, чоловіки видали себе за таксистів, вивезли дівчину за місто і там познущалися над нею.
Раніше ми писали, що в поліції Києва розповіли подробиці вчорашнього НП на проспекті Ватутіна, де невідомий чоловік намагався згвалтувати школярку.
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