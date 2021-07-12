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Отримав опіки рук та обличчя: в київській багатоповерхівці спалахнув електросамокат під час підзарядки

12 липня 2021 14:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Транспортний засіб в цей час заряджався і вогонь поширився на другий самокат, який стояв поруч

Рятувальники працювали на місці події. Фото: ГСЧС Києва/Facebook

Рятувальники працювали на місці події. Фото: ГСЧС Києва/Facebook

У Києві сьогодні, 12 липня, сталася пожежа в Оболонському районі. В одній з квартир на вулиці Героїв Сталінграда, 6 загорівся електросамокат.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

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"В коридорі однієї із квартир на 7-поверсі 15-поверхового житлового будинку сталося загоряння електросамокату. За попередніми даними, електросамокат в цей час заряджався, вогонь розповсюдився на другий електросамокат, який стояв поруч. Чоловік та жінка, в цей час перебували у кімнаті квартирі, вони самостійно покинули помешкання", – пишуть у відомстві.

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Чоловік 1986 року народження, звернувся до медиків. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували в опіковий центр.

"В результаті загоряння, згоріли два електросамоката, закопчені стіни та стеля в коридорі квартири", – додають рятувальники.

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На місці події працювали чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Раніше ми писали, що в Києві хлопець прокотився на самокаті на вершині мосту.

Також ми повідомляли, що в столиці сталася небезпечна аварія з чоловіком – під час поїздки на електросамокаті він впав і напоровся на металевий паркан в області грудей.

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