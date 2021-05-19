Попросив не тріпати, і отримав удар в голову – за що поліцейський побив підлітка в Києві. Ексклюзив

Після того, як підліток попросив, щоб його поменше шарпали, поліцейський завдав йому удар, каже Олена Литвинчук

Стали відомі нові подробиці гучної в Києві історії з побиттям поліцейським 16-річного юнака.

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Свою версію подій сайту "Сьогодні" розповіла мама 16-річного Дениса, Олена Литвинчук, яка тепер добивається покарання для поліцейського.

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"Все це сталося в суботу. Я була на роботі і мені прийшло смс про те, що з моїм сином біда. Мені повідомили, що мого сина побила патрульна поліція і забрала до Оболонського райвідділу. Я зателефонувала синові і він мені підтвердив, що знаходиться в поліції", – говорить Олена Литвинчук.

За її словами, події в той день розвивалися так: "Син з компанією відпочивав в малолюдному місці, біля станції міської електрички "Вишгородська". В одної з дівчаток було день народження. У якийсь із моментів неподалік від них зупинився "бус", з якого вийшов чоловік з дітьми" .

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Він представився співробітником цієї станції, який буде там косити траву, а компанія, нібито, йому заважає.

"Але це було не так, діти йому не заважали. Також йому сказали, що йти звідси вони не будуть і музику вимикати теж не будуть. Після цього він взяв каністру з бензином і погрожував облити колонку, а потім підпалити. Після цього схопив колонку, відніс до себе в автомобіль і викликав поліцію. Діти також викликали поліцію, повідомивши про крадіжку колонки", – зазначає мама Дениса.

За словами Олени Литвинчук, після приїзду поліції дійшло до того, що на сина наділи наручники, поставили біля стінки.

"Після того, як син попросив, щоб його поменше шарпали, поліцейський завдав йому удар. Також можу сказати, що не ясно, чому сина затримували. Є лише слова заявника, що, мовляв, діти слухали музику з матами, пили алкоголь і вели себе некультурно", – сказала нам Литвинчук.

Вона додала, що вже написала заяви в поліцію, прокуратуру, Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

"У заявах ми просимо встановити особи поліцейських і притягнути до кримінальної відповідальності. Потім ми будемо подавати в суд", – сказала нам Литвинчук.

Також вона уточнила, що син отримав забої тканин голови. В патрульної поліції нам відповіли коротко.

"Проводиться службове розслідування, в ході якого з'ясуються всі обставини події", – повідомив нам спікер патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

Раніше поліція повідомляла, що патрульні приїхали за викликом на вулицю Вишгородську.

"Заявник повідомив, що компанія з 8 осіб розпивала алкоголь і слухала гучну музику з нецензурними словами. Після того, як заявник зробив з зауваження, компанія пригрозила йому фізичною розправою", – повідомила прес-служба патрульної поліції.

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Як ми писали раніше, за непідтвердженою інформацією, бив юнака патрульний Дмитро Радченко.

Нещодавно повідомлялося, що в Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого. Підозрюваному правоохоронцю вже повідомили про підозру.