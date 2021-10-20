Попросив сигарету: у Києві блогер ледь не помер після удару по голові (відео)

На нього напала компанія незнайомців. Внаслідок цього потерпілий отримав гематому і йому зробили трепанацію

У Києві побили блогера. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві по вулиці Петра Сагайдачного компанія хлопців напала і побила блогера Олексія Остаповського, який попросив у них сигарету. Внаслідок цього потерпілий отримав гематому і йому зробили трепанацію.

Про це Остаповський розповів на своїй в Instagram.

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Деталі НП

Подія трапилася 2 жовтня близько п'ятої ранку. Блогер після відпочинку в караоке підійшов попросити сигарету у компанії незнайомців. У підсумку хлопці напали на нього, і він опинився на асфальті без свідомості.

На кадрах відеозапису з камери спостереження можна побачити, що один із хлопців штовхнув потерпілого, а коли той відповів, то його ззаду вдарили по голові.

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У потерпілого багато травм

Як розповів блогер, на його голові з'явилася гематома, через яку він "міг покинути цей світ". Постраждалого доставили в лікарню, зробили трепанацію черепа, видалили гематому, і він близько десяти годин лежав у реанімації, а потім два тижні перебував під наглядом лікарів.

"Зараз усі функції тіла, мозку працюють справно, проте в голові немає частини черепа", – зазначив Остаповський.

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Удар був від п'ятикратного чемпіона України з карате

За словами Остаповського, його вдарив п'ятикратний чемпіон України з карате, який зараз нібито працює в комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності. Потерпілий вважає, що нападник намагається вплинути на слідство.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК. Триває досудове розслідування.

"Всі учасники тієї події встановлені, наразі слідство очікує результати експертиз і буде приймати відповідні процесуальні рішення", – додають у поліції Подільського району.

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