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Попросили закурити і влаштували бійку. В Ірпені двоє підлітків напали на чоловіка

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 жовтня, 15:00
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У поліцію по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь по вулиці Шевченка біля однієї з кав'ярень трапилася бійка
В Ірпені побили чоловіка
В Ірпені побили чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

Між молодими людьми відбулася конфліктна ситуація, при якій двоє підлітків 16 і 17 років завдали ударів 22-річному потерпілому.

Про це повідомила прес-служба поліції.

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За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Крім цього, в соцмережах з'явилася інформація про те, що поліція затримала нападників, але одразу відпустила. Ними нібито виявилися "місцеві наркоторговці, один з них син "барона".

"У райвідділ приїхав і сам "барон", після чого нападників і відпустили", – пишуть у Facebook.

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Нові подробиці конфлікту

Як розповіли "Сьогодні" джерела в правоохоронних органах, все почалося з того, що двоє ромів віком 16 та 17 років влаштували бійку з місцевим 22- річним жителем.

"У нападу не було мотиву як такого. У хлопця попросили закурити, після чого почався конфлікт. На місце була викликана поліція. Говорити про заподіяння якихось серйозних тілесних ушкоджень не доводиться. Учасники бійки за станом на зараз не затримані, тому як інкриміновані їм дії не передбачають затримання", – повідомили нам в МВС.

Що стосується того, мовляв, що батько одного з нападників "барон", то це не є для поліції предметом з'ясування в даному випадку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Спричинення легких тілесних ушкоджень".

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За даними наших джерел, окремі жителі Ірпеня зараз намагаються спричинити етнічний скандал.

"Як розумієте, поліція навіть не вказує в повідомленні, що в бійці брали участь роми. Робиться це для того, щоб уникнути дискримінації за етнічними ознаками", – повідомили нам правоохоронці.

В Ірпені двоє підлітків побили чоловіка
В Ірпені двоє підлітків побили чоловіка

У Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира

П'яний чоловік розлив у вагоні своє пиво, приставав до пасажирів і вдарив по дзеркалу в вагоні. Машиніст зробив чоловікові зауваження, після чого сталася бійка.

"За даним випадком призначено службову перевірку. Машиніст на час розгляду відсторонений від роботи" , – зазначив прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

Подібні випадки

У Києві в Святошинському районі сталася бійка водія маршрутки з поліцією. Так, подія сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

Також на Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив жінку-поліцейського Марію Семенюк. Однак суд виправдав чоловіка.

Крім того, в Одеській області чоловік побив металевою трубою правоохоронця, який приїхав на виклик через незаконну вирубку сосни.

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