Після параду в Києві сходинки біля КМДА облили фарбою (фото, відео)

Правоохоронці зафіксували інцидент, а комунальники оперативно відмили сходи і постамент

Комунальники відмили постамент від фарби. Фото: колаж "Сьогодні"

Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990".

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Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби.

Комунальники намагаються відмити фарбу. Фото: КМДА

Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій – працівники ДЕУ Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36.

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учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

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