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Після параду в Києві сходинки біля КМДА облили фарбою (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 серпня, 16:34
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Правоохоронці зафіксували інцидент, а комунальники оперативно відмили сходи і постамент
Комунальники відмили постамент від фарби. Фото: колаж "Сьогодні"
Комунальники відмили постамент від фарби. Фото: колаж "Сьогодні"

Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990".

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Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби.

Комунальники намагаються відмити фарбу. Фото: КМДА
Комунальники намагаються відмити фарбу. Фото: КМДА

Правоохоронці зафіксували інцидент. Після завершення слідчих дій – працівники ДЕУ Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36.

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Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбулося вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася 2014 року:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на українських захисників.

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