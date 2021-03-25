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Постійно верещала: в Київській області коп врятував собаку

25 березня, 17:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До дільничного офіцера поліції звернулася місцева жителька

У Київській області дільничний офіцер поліції допоміг врятувати собаку.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

До дільничного офіцерові поліції Білоцерківського районного управління зателефонувала місцева жителька і попросила про допомогу у звільненні собаки, яка при невідомих обставинах, була закрита в підвалі багатоповерхівки близько тижня, і постійно верещала.

Лейтенант поліції Олександр Бойко перебував поза службою, але зрозумів, що потрібно допомогти.

"Поліцейський миттєво зателефонував до рятувальників, пояснив ситуацію та необхідність такого реагування, оскільки попередні спроби жінки зарадити ситуації закінчились невдало", – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів відкрили підвальне приміщення і звільнили собаку.

Раніше ми писали, що в Чернівецькій області рятувальники ДСНС з колодязя врятували собаку.

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собака рятувальник Київська область поліцейський ДСНС

Джерело: Сьогодні

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