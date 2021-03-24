Витратила спільні заощадження: у Києві чоловік застрелив співмешканку (фото)

Від отриманих травм жінка померла в лікарні

У Києві чоловікові повідомили про підозру за вбивство співмешканки.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

У квартирі на вулиці Академіка Туполєва між цивільним подружжям після застілля виник конфлікт, в ході якого чоловік вистрілив з пневматичного пістолета в голову дружини.

"Ми відпрацьовували декілька версій скоєного. Згодом під час слідчих дій ми з’ясували, що жінка витратила спільні заощадження, що стало причиною сварки між подружжям. Чоловік взяв пневматичний пістолет та вистрелив у голову дружини. За кілька днів від отриманих травм жінка померла у лікарні", – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

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Від отриманих травм жінка померла в лікарні, а чоловік зараз знаходиться під вартою.

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За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, правоохоронці перевіряють кілька потенційних підозрюваних у вбивстві семирічної Марії Борисової.

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