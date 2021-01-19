З'явилися нові подробиці смерті безпритульного індуса-двірника

У гучній справі загиблого на морозі в Києві індуса-двірниказ'явилися нові подробиці. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як повідомила нам речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, прокуратура з'ясує, чи працював індус Аптар в ЖЕКу офіційно або таки нелегально – як нам раніше розповідали мешканці будинку на Борщагівці, чий двір допомагав прибирати Аптар.

Крім того, сьогодні стало відомо, що після повернення з лікарні Аптар помер на морозі через те, що в нього не витримало серце.

"Тіло померлого було відправлене на експертизу. Попередня причина смерті – інфаркт міокарда", – повідомила нам Надія Максимець.

Причиною інфаркту міг стати і мороз -11, якщо людина провела на такому холоді всю ніч. Як відомо, індус після виписки з лікарні залишився без теплого одягу.

"Будь-який стрес може стати причиною інфаркту", – коротко пояснив нам можливі причини інфаркту відомий кардіохірург Володимир Жовнір.

Його колеги також говорять, що перебування на морозі тривалий час може стати причиною серцево-судинних захворювань.

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Нагадаємо, днями бездомний хворий чоловік після повернення з лікарні замерз на смерть у прогнилому фургоні на столичній Борщагівці після того, як хтось закрив його єдину нічліжку. Прокурори доручили поліції перевірити всі відомості, викладені в соцмережах і ЗМІ про смерть іноземця.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні сильні морози протримаються ще три дні, а відлига настане в середині тижня.

Відео: Сьогодні

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