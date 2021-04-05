Пожежа площею 500 квадратних метрів спалахнула в Києві (відео)

На Троєщині 5 квітня невідомі підпалили траву.

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У ДСНС Києва нам повідомили, що займання трави вже ліквідували столичні пожежники.

"Сталося загоряння на площі 500 квадратних метрів. О 16:55 загоряння ліквідували", – розповіли в ДСНС Києва.

Причину займання з'ясовуватимуть правоохоронці.

Зазначимо, що столичні екологи закликають киян не палити траву. Там можуть жити тварини і птахи.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. Внаслідок цього померла одна людина, ще двоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 особи.

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Дивіться відео – під Києвом була пожежа:

Видео: Киев Оперативный

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