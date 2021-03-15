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Пожежа в лікарні Києва: загорілися простирадла (відео)

15 березня, 15:55

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

НП подія сталася на третьому поверсі медустанови

У Києві на Харківському шосе, 121, в лікарні №1 сталася пожежа. Як розповіли сайту "Сьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА, займання сталося в кабінеті медсестри.

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Так, пожежі був привласнений найвищий ранг небезпеки.

"Спалахнули простирадла на третьому поверсі в кабінеті медсестри. Займання вже ліквідовано. Постраждалих немає. Ковідні хворі теж не постраждали", – повідомили нам в департаменті.

За інформацією прес служби ДСНС Києва, пожежа супроводжувалася сильним задимленням.

"Стан хворих не дозволяв їх евакуйовувати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень. В цей час, разом із хворими, в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медичному працівнику", – пишуть у відомстві.

Причину загоряння з'ясовують правоохоронці.

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Як повідомляють в Нацполіціі Києва, дана подія належним чином зареєстрована в Дарницькому управлінні поліції.

"Після проведення відповідних експертиз буде встановлено причину загорання приміщення", – повідомили в поліції.

Як повідомлялося раніше, вранці 12 березня горів триповерховий будинок для літніх людей в Подільському районі Києва . Пожежа почалася о 5:50, а до 7:17 вогонь був ліквідований. У будинку для літніх людей перебували 65 літніх людей. На щастя, ніхто не постраждав.

Також ми писали, що в Києві 11 березня сталася НП в Гідропарку. Тут загорілася дерев'яна будівля, поки невідомо кому вона належить.

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Київ пожежа простирадло медустанови

Джерело: Сьогодні

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