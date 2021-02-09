Пожежа в дитсадку Києва: евакуювали 124 дітини (фото)

Сьогодні в дитячому садку на вулиці Василя Кучера, 8А, в Святошинському районі столиці сталася пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
У медичному кабінеті на першому поверсі 2-поверхового дитячого садка загорівся холодильник.
"Займання було ліквідовано персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів", – йдеться в повідомленні.
Евакуювали 124 дітей із-за сильного задимлення в кімнатах. Дітей помістили в два автобуса.
Повертатися в садок було небезпечно, адже через провітрювання приміщень в саду було холодно.
Крім того, пожежники допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобусів. Дітей перевезли в сусідній дошкільний заклад.
Загиблих і травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.
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