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Горів дах. У центрі Києва загасили пожежу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 09:09
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На місці працювали 10 одиниць основної та спеціальної техніки і 39 рятувальників

Пожежу житлового будинку в центрі Києва загасили рятувальники. У п'ятиповерхівці загорівся дах, причина поки невідома.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС.

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12 жовтня в 7:36 в житловому будинку на вул. Костьольній, 5, в Шевченківському районі столиці спалахнула пожежа.

"Прибувши до місця виклику, пожежники встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв. м. О 8:14 пожежу локалізовано. В 8:38 – ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

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На місці працювали 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 чоловік особового складу ДСНС. Причина пожежі встановлюється.

Як уникнути пожежі через обігрівач

Головне – будь-який обігрівач не ставити під розеткою, щоб та не плавився від його тепла, і не накривати. Крім того, не слід використовувати подовжувачі. Тому що, якщо проводка слабка – короткого замикання не уникнути.

Раніше ми писали:

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