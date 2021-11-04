Пожежа в Лаврі: троє осіб постраждали, одна вистрибнула з вікна

Двоє надихалися чадним газом, а у третього постраждалого – підозра на перелом

На пожежі постраждали люди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ліквідували пожежу в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври. Є троє постраждалих, один із яких вистрибнув із вікна.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

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Займання сталося у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі, де знаходиться майстерня з розпису ікон, із поширенням на покрівлю.

"О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 14:45 – пожежу ліквідували. За попередньою інформацією, троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихались чадним газом", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники проводять розвідку суміжних приміщень та роботи з розкриття покрівлі.

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Що відомо про пожежу?

О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.

На місці пожежі біля Києво-Печерської даври працюють рятувальники. До гасіння залучено 55 чоловік та 13 од. техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують займання. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської Лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано о 14:45. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.

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