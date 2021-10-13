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Пожежа в багатоповерхівці Києва – є жертва

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 жовтня, 13:31
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Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюватимуть правоохоронці
Займання сталося у ванній кімнаті
Займання сталося у ванній кімнаті / Фото: Колаж: Сьогодні

12 жовтня в Києві на проспекті Науки, 18, що в Голосіївському районі столиці, сталася пожежа у квартирі в багатоповерхівці. Рятувальники виявили труп.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

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Пожежа виникла в одній з квартир на 3-му поверсі в 9-поверховому житловому будинку.

"У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири", – йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження.

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"Чоловік перебував у лежачому положені в напрямку руху до виходу з квартири", – додають у службі.

На місці працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 осіб особового складу.

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Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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