Пожежа в моторному відсіку. У центрі Києва горів Porsche (фото, відео)

Як повідомили рятувальники, жертв і постраждалих у пожежі немає – хоча біля бурхливого полум'я стояли припарковані автомобілі

Співробітники ГСЧС гасили пожежу. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Києві на подвір'ї 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook .

В автомобілі марки Porsche сталося загоряння в моторному відсіку.

"Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі. В результаті пожежі пошкоджено моторний відсік, ліва сторона автомобіля і бічне скло", – йдеться в повідомленні.

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На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

"Причина загоряння встановлюється. Жертв і постраждалих немає", – додають в повідомленні.

Схожі випадки в столиці

Це вже не перший інцидент в Києві з елітними авто. Раніше на вулиці Радченка, 25 у Солом'янському районі згоріли три автомобілі – Mercedes, BMW і Audi.

В результаті НП Mercedes Е-210 і BMW Х-5 згоріли повністю, в автомобілі Audi Q-5 була пошкоджена задня ліва фара і задній бампер.

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