Русский
$ 27,84
33,68
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Пожежа в парку "Муромець" триває: з'явилися подробиці (фото)

15 лютого, 13:24

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Пожежа сталася в кафе

Ліквідація великої пожежі в парку "Муромець" триває. Як розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва, займання сталося в одноповерховому приміщенні кафе.

Реклама

Як стало відомо, кафе повністю побудовано з дерева.

"Площа спалаху склала 100 квадратних метрів. Працювало чи ні кафе до початку пожежі, поки невідомо. Але в приміщенні людей не було. Пожежа почалася всередині будівлі. Причина спалаху поки невідома", – розповіли в ДСНС Києва.

Там додають, що в парку "Муромець" гідрантів немає.

Реклама

Машини рятувальників працюють від водного джерела.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області на пожежі врятували собак і котів. Вихованців вдалося врятувати із задимленого приміщення.

Також нагадаємо, в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.

Дивіться відео – в ТЦ в Дніпрі сталася пожежа:

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ рятувальники парк пожежа ДСНС Муромець

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Біля метро
Біля метро "Чернігівська" ледь не замерз на смерть громадянин ШвейцаріїНадзвичайні події
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)Надзвичайні події
За ноги витягнув її з машини: в Києві таксист посварився з пасажиркою (відео)
За ноги витягнув її з машини: в Києві таксист посварився з пасажиркою (відео)Надзвичайні події
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти