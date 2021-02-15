Пожежа в парку "Муромець" триває: з'явилися подробиці (фото)

Ліквідація великої пожежі в парку "Муромець" триває. Як розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва, займання сталося в одноповерховому приміщенні кафе.

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Як стало відомо, кафе повністю побудовано з дерева.

"Площа спалаху склала 100 квадратних метрів. Працювало чи ні кафе до початку пожежі, поки невідомо. Але в приміщенні людей не було. Пожежа почалася всередині будівлі. Причина спалаху поки невідома", – розповіли в ДСНС Києва.

Там додають, що в парку "Муромець" гідрантів немає.

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Машини рятувальників працюють від водного джерела.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області на пожежі врятували собак і котів. Вихованців вдалося врятувати із задимленого приміщення.

Також нагадаємо, в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.

Дивіться відео – в ТЦ в Дніпрі сталася пожежа:

Відео: Сьогодні

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