Пожежа в парку "Муромець" триває: з'явилися подробиці (фото)

Ліквідація великої пожежі в парку "Муромець" триває. Як розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва, займання сталося в одноповерховому приміщенні кафе.
Як стало відомо, кафе повністю побудовано з дерева.
"Площа спалаху склала 100 квадратних метрів. Працювало чи ні кафе до початку пожежі, поки невідомо. Але в приміщенні людей не було. Пожежа почалася всередині будівлі. Причина спалаху поки невідома", – розповіли в ДСНС Києва.
Там додають, що в парку "Муромець" гідрантів немає.
Машини рятувальників працюють від водного джерела.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області на пожежі врятували собак і котів. Вихованців вдалося врятувати із задимленого приміщення.
Також нагадаємо, в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.
Дивіться відео – в ТЦ в Дніпрі сталася пожежа:
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