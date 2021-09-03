Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Пожежу в столичному Костелі святого Миколая вдалося загасити (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
3 вересня, 22:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Попередньо, причиною пожежі могло стати загоряння в музичному органі

Пожежу в Костелі Святого Миколая, яка виникла в Києві 3 вересня, загасили.

Реклама

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла на першому і другому поверхах з поширенням на покрівлю.

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:49, а локалізувати її вдалося о 22:41.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки а також 80 людина особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві. Причина виникнення пожежі встановлюється. За інформацією єпископа Віталія Кривицького, причиною пожежі могло стати загоряння в музичному органі.

Реклама

До речі, за інформацією ЗМІ, в результаті пожежі згорів духовий орган, який був єдиним діючим в Європі.

Як гасили пожежу:

Нещодавно ми також писали про те, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.

Реклама

Також повідомлялося, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти