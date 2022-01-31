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Пропонував продати незайманість: моторошні подробиці зґвалтування студентки під Києвом

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31 січня, 15:16
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Молодий чоловік жорстоко побив свою жертву, а потім знущався з неї всіма можливими способами
Іноземця було затримано поліцією незабаром після злочину.
Іноземця було затримано поліцією незабаром після злочину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі нові подробиці гучного зґвалтування під Києвом. Іноземець пропонував студентці гроші за незайманість, а після відмови – жорстоко побив та зґвалтував.

У поліції на Київщині кореспондентові "Сегодня" розповіли, що 26-річний громадянин Камеруну, який перебуває нелегально в Україні, підозрюється в тому, що 3 години знущався з 21-річної студентки.

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"Все почалося з того, що дві дівчини відпочивали в нічному клубі. Потім познайомилися з цим хлопцем і поїхали до нього, – розповіла нам речник поліції Київської області Ірина Прянішнікова. – Потім він зажадав сексу від однієї з дівчат, вона відмовила йому, пославшись на те, що незаймана. Він почав пропонувати їй грошей, дівчина відмовилася. Після цього він три години знущався з дівчини".

Як розповіли в поліції, у дівчини побита спина, ноги, руки та губи в синцях. У тій же кімнаті була і подруга цієї дівчини. Вона заявила, що не робила нічого, бо боялася підозрюваного.

Також поліція оприлюднила відео затримання камерунця. На записі видно, що за ним поліція прийшла в обмундиру спецназу.

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Що загрожує іноземцю

Правоохоронці затримали чоловіка у його квартирі. Під час затримання він зізнався у скоєному.

Його можуть ув'язнити на 5 років. За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Згвалтування) Кримінального кодексу України.

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