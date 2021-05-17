Препарати для схуднення: у Київ з Казахстану надіслали дві посилки з психотропами (фото)

У Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких з Казахстану в Україну намагались надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.
Про це повідомляє прес-служба митниці.
"У двох міжнародних посилках з Нур-Султана, які прямували до Києва, виявили понад 3,5 тис. капсул в блістерах з написами "Сексуальная фигура". Всі блістери були без картонних упаковок, з яких можна було б дізнатися інформацію про виробника "диво-засобу" та про складові препарату", – йдеться у повідомленні.
Капсули містились у 300 блістерах. Правоохоронці провели експертизу та з'ясували, що у препаратах міститься сибутрамін, який віднесений до особливо небезпечних психотропних засобів, а його обіг обмежено. Всі блістери вилучили.
Зазначимо, що в Україні заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях психотропні речовини, які підлягають спеціальному контролю.
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