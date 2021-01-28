Причин стрибати не було: подробиці загибелі дитини під Києвом

Неясно, як хлопчик потрапив на 15-й поверх висотки, в якій він навіть не жив

Стали подробиці страшної трагедії під Києвом. Сьогодні вдень стало відомо, що в селищі Чайки з балкона впав десятирічний хлопчик. Дитина загинула.

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У поліції Київської області сайту "Сьогодні" розповіли подробиці: виявляється, хлопчик не проживав у цьому висотному будинку.

Але як він потрапив до будівлі, де встановлені кодові замки, і зміг вийти на спільний балкон 15-го поверху, залишається загадкою.

"Дитина проживала у приватному секторі разом зі своїми батьками. Вони були вдома і чекали, коли він повернеться з прогулянки. Хлопчик зателефонував батькам, сказав, що йде гуляти. А через деякий час перестав брати телефон. Як він опинився на 15-му поверсі висотного будинку, з'ясовуватимемо. На балконі залишилися його речі: рюкзак, одяг, взуття. Жодних прощальних записок він не залишив. Він єдина дитина в сім'ї – був дуже позитивним хлопчиком. Батьки зайняті віддаленою роботою, але завжди спілкувалися з сином. Сьогодні мама водила його до зубного, відпрошувала зі школи. А після обіду хлопчик пішов на прогулянку", – розповідають в поліції Київської області.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Там додають, що у дитини не було абсолютно жодних причини стрибати з балкона останнього поверху.

"Сім'я дуже хороша і позитивна. Явних причин для таких дій у дитини не було. З'ясовуватимемо всі обставини трагедії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження", – додали в обласній поліції.

Нагадаємо, минулого літа в Фастові на Київщині дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки і загинула.

А цього місяця в спальному мікрорайоні Києва неадекватна жінка викинула з вікна трирічну дитину.

Відео: Сьогодні

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