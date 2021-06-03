Приземлився на козирок під'їзду: в Києві чоловік впав з багатоповерхівки (фото)

На місці НП працюють медики і поліція – останні будуть з'ясовувати причину події

Мужчина в Киеве упал с многоэтажки. Фото: Магнолия-ТВ

У Києві з багатоповерхівки впав чоловік. Трагедія сталася в Оболонському районі міста – на вулиці Іорданскій, 5.

Про це повідомляє Київ Зараз.

Чоловік приземлився на навіс під'їзду, який впав разом з ним на сходи.

"Чоловікові було 46 років" , – пишуть в Мережі.

Фото: Магнолія-ТВ

Медики, що приїхали на місце події лише констатували смерть.

Фото: Магнолія-ТВ

Самогубство це чи ні – будуть з'ясовувати слідчі.

Нагадаємо, в цьому місяці в Кривому Розі розкрили "групу смерті", учасникам якої пропонували наносити собі ушкодження і показувати фото виконаного завдання.

Ми вже повідомляли, що в Україні зростає кількість спроб самогубств серед дітей. Наприклад, якщо в 2019 році з собою покінчили 12 неповнолітніх і ще 24 намагалися це зробити, то в 2020-му – відбулося чотири самогубства і 34 спроби. В цьому році вже зареєстровано два самогубства і 11 спроб.