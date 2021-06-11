Закликала ввести війська РФ: в Київській області СБУ спіймала агітаторку

Вона планувала проведення активної провокаційної кампанії в інтернеті

Мешканка Київської області закликала до введення військ РФ. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України припинила розповсюдження антиукраїнської пропаганди. Мешканка Київської області закликала до введення військ РФ.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Агітаторка, мешканка Київської області, адмініструвала в одній з популярних соцмереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і "легітимізувала" анексію Криму і російську агресію на сході України.

"Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії", – йдеться в повідомленні.

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Агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції.

А також, вона систематично поширювала публікації з пропагандистських російських інформаційних ресурсів і спільнот соцмереж.

"Матеріали дискредитували підрозділи Збройних Сил України у районі ООС і пропагували діяльність бойовиків терористів "ДНР". Задокументовано, що антиукраїнськими настроями агітаторка "надихались" під час відвідування так званих "байкерських зльотів". Вони були організовані байкерським клубом "Нічні вовки" та його керівником, "другом Путіна", О. Залдостановим", – пишуть в СБУ.

А найближчим часом зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії в Мережі напередодні спільних військових навчань України і НАТО.

Відзначимо, що за місцем проживання жінки в одному з райцентрів Київщини вилучили мобільні пристрої і комп'ютерну техніку, що містять докази злочину.

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Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність прихильників "відновлення СРСР", які намагалися заснувати фейковий "народні ради" та "силові структури" в Дніпропетровській області.

Крім того, в Харківській області контррозвідка блокувала протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно поставляли великі партії товарів військового призначення в Російську Федерацію.