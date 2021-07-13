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Закликали до агресивної війни: СБУ нейтралізувала нову мережу проросійських інтернет-агентів (фото)

13 липня 2021 11:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зловмисники працювали на Кіровоградщині, а також в Києві, Маріуполі та Дніпрі

Інформатакі координували з РФ і ОРДЛО. Фото: колаж "Сьогодні"

Інформатакі координували з РФ і ОРДЛО. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ заблокувала діяльність ще однієї міжрегіональної мережі ворожих інтернет-агентів – зловмисники закликали до агресивної війни. Правоохоронці блокували спроби іноземних спецслужб по всій Україні.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За вказівкою кураторів з РФ вони закликали до зміни державного кордону та ведення агресивної війни.

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності. Встановлено, що для анонімізації спілкування з "кураторами" учасники мережі використовували картки іноземного оператора стільникового зв’язку", – йдеться в повідомленні.

СБУ блокувала діяльність інтернет-агітаторів. Фото: СБУ / Facebook
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СБУ блокувала діяльність інтернет-агітаторів. Фото: СБУ / Facebook

У Києві: поширювали заклики до порушення територіальної цілісності України і ведення агресивної війни. Крім того, зловмисники спеціалізувалися на поширенні дезінформації на основі публікацій, так званих "блогерів", російських інтернет-ресурсів.

Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили чотири сайти і п'ять спільнот в соціальних мережах.

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У Маріуполі: розміщували в інтернеті матеріали зі зміни державного кордону. Інструкції для проведення інформаційних атак вона отримувала від "координаторів" з ОРДЛО.

У Дніпрі: заблокували діяльність місцевого інтернет-агітатора. Зловмисник публічно закликав до порушення територіальної цілісності нашої держави і підтримки незаконних збройних формувань. Свої публікації він розміщував на своїй сторінці в одній із соцмереж.

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На Кіровоградщині: пропагандист через соцмережі закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Генеральна прокуратура України почала перевірку можливої співпраці невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з бойовиками т. н. "ЛНР", який дозволив "слідчим" бойовиків допитати в Мінську журналіста Романа Протасевича.

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