Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Кличко закликав роботодавців зробити короткий робочий день через снігопад

12 березня, 13:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спецтехніка почала обробку вулиць і доріг протиожеледними засобами

У Києві погіршилися погодні умови – киян закликають по можливості залишатися вдома.

Реклама

Про це повідомляє КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств та організацій з проханням "по можливості зробити для співробітників короткий робочий день".

"Це дозволить розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду", – йдеться в повідомленні.

Реклама

В тренді
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)

Також, зазначимо, що киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.

Спецтехніка "Київавтодору" почала обробку вулиць і доріг протиожеледними засобами. Спочатку обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, магістральні вулиці, покриття з бруківки і тротуари.

Раніше ми писали, що за прогнозами – очікується посилення вітру до 12-15 м/с з поривами до 22 м/с. Температура вночі шість градусів, а вдень один градус морозу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ погода Віталій Кличко погода в Києві

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Курйозна ДТП під Києвом: п'яний військовослужбовець зіткнувся з МіГ-29 (оновлено)
Курйозна ДТП під Києвом: п'яний військовослужбовець зіткнувся з МіГ-29 (оновлено)Надзвичайні події
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)Надзвичайні події
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)Надзвичайні події
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)Надзвичайні події
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналіст
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналістНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти