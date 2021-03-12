Кличко закликав роботодавців зробити короткий робочий день через снігопад

У Києві погіршилися погодні умови – киян закликають по можливості залишатися вдома.

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Про це повідомляє КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств та організацій з проханням "по можливості зробити для співробітників короткий робочий день".

"Це дозволить розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду", – йдеться в повідомленні.

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Також, зазначимо, що киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.

Спецтехніка "Київавтодору" почала обробку вулиць і доріг протиожеледними засобами. Спочатку обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, магістральні вулиці, покриття з бруківки і тротуари.

Раніше ми писали, що за прогнозами – очікується посилення вітру до 12-15 м/с з поривами до 22 м/с. Температура вночі шість градусів, а вдень один градус морозу.

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