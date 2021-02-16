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"Продавали інвалідність". У Києві повідомили про підозру двом лікарям

16 лютого, 13:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Співробітники СБУ затримали їх на гарячому

У Києві повідомили про підозру двом лікарям, які "продавали інвалідність". Вони змушували пацієнта заплатити 3000 доларів США за прийняття позитивного рішення комісією про присвоєння йому групи інвалідності.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

У листопаді минулого року лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнтові, що за надання необхідного висновку і опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами в найкоротші терміни.

"Перший платіж у розмірі 30 тис. гривень чоловік передав лікарю відразу. Крім того, ще 10 тис. гривень потерпілий передав посередниці, яка віддала йому медичний висновок по підтвердженню 2-ї групи інвалідності", – йдеться в повідомленні.

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Співробітники СБУ затримали їх на гарячому, щойно принесли гроші в кабінет.

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Обом фігуранткам повідомили про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що в Рівненській області лікарі відмовилися прийняти жінку з підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю сайту "Сьогодні" лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Микола Чемич розповів, як довго в Україні триватиме епідемія і як будемо виходити з карантину.

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Київ лікарі поліція інвалідність підозра

Джерело: Сьогодні

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