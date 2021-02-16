"Продавали інвалідність". У Києві повідомили про підозру двом лікарям

Співробітники СБУ затримали їх на гарячому

У Києві повідомили про підозру двом лікарям, які "продавали інвалідність". Вони змушували пацієнта заплатити 3000 доларів США за прийняття позитивного рішення комісією про присвоєння йому групи інвалідності.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

У листопаді минулого року лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнтові, що за надання необхідного висновку і опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами в найкоротші терміни.

"Перший платіж у розмірі 30 тис. гривень чоловік передав лікарю відразу. Крім того, ще 10 тис. гривень потерпілий передав посередниці, яка віддала йому медичний висновок по підтвердженню 2-ї групи інвалідності", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Співробітники СБУ затримали їх на гарячому, щойно принесли гроші в кабінет.

В тренді Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)

Обом фігуранткам повідомили про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що в Рівненській області лікарі відмовилися прийняти жінку з підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю сайту "Сьогодні" лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Микола Чемич розповів, як довго в Україні триватиме епідемія і як будемо виходити з карантину.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама