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В одній з лікарень Києва торгували вакциною Pfizer: МОЗ проведе розслідування

7 липня 2021 18:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У МОЗ не розповіли про подробиці справи щодо ситуації

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я України ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

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"За інформацією від представників ЗМІ про можливий продаж вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech в одній із приватних лікарень Києва в Міністерстві охорони здоров’я ініціюватимуть службове розслідування", – пишуть в повідомленні відомства.

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За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, вакцинація – це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію, і торгувати вакцинами сьогодні – "значить, наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатися саме ця доза".

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Зазначимо, що препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступний для імунізації тільки силами мобільних бригад. Їм також прищеплюють певні групи ризику, педагогів і організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.

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Нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Також ми писали, що кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не гаяти час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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