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Проїзд лише для вакцинованих. У Києві перевізники вийшли на акцію протесту (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 12:10
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Перевізники незадоволені новими правилами, коли громадський транспорт зможе перевозити лише вакцинованих пасажирів або людей з негативним результатом ПЛР-тесту
У Києві мітингують перевізники
У Києві мітингують перевізники / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, напередодні посилення правил перевезень, під будівлею Міністерства інфраструктури проходить акція протесту водіїв. Десятки перевізників вимагають відстрочити вимогу про щеплення на півроку.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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До протестувальників вийшов уже представник міністерства, разом з ним кілька людей зайшли в будівлю, сподіваючись на зустріч з міністром. Зараз учасники акції чекають результату переговорів.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Чому незадоволені перевізники?

Один з перевізників Василь Печевой розповів "Сьогодні", що згідно з новими правилами, водіям доведеться перевіряти документи пасажирів – їхній сертифікат вакцинації або довідку з результатом ПЛР-тесту. Однак, за його словами, водії не мають права цього робити. Через це у водіїв виникне багато проблем.

Перевізники просять перенести початок дії нових правил на 6 місяців, щоб за цей час більше людей вакцинувалися і водії змогли спокійно працювати.

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Які правила введуть 21 жовтня?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

Ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

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  • дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
  • діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті у масках.

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