Прокуратура Києва повідомила про нашестя ромів біля своєї будівлі (оновлено)

Посеред вулиці біля будівлі прокуратури дівчата пограбували жінку – їх наздогнали і затримали працівники прокуратури

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Київські прокурори піймали зненацька дівчат, які посеред вулиці пограбували перехожу. Їх передали працівникам поліції.

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Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Антоновича у будівлі прокуратури. Двоє працівників з управління нагляду за ДБР побачили на вулиці групу дівчат, які обступили перехожу і дістали з її рюкзака гаманець.

Потім співробітники прокуратури наздогнали злодійок і затримали їх. Зловмисниця виявилися мешканки Закарпатської області. Судячи з фото, це дівчата ромської національності. Їх передали в поліцію для слідства.

Як розповіла сайту "Сьогодні" речник Київської міської прокуратури Надія Максимець, ролі у громадянок ромської національності були розподілені.

"Поки одні відволікали, інша витягувала з рюкзака гаманець. Жінки намагалися сховатися, але наші прокурори погналися за ними і наздогнали", – зазначила Максимець.

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