Прокуратура Києва повідомила про нашестя ромів біля своєї будівлі (оновлено)

/ Фото: пресс-служба прокуратуры
Київські прокурори піймали зненацька дівчат, які посеред вулиці пограбували перехожу. Їх передали працівникам поліції.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Антоновича у будівлі прокуратури. Двоє працівників з управління нагляду за ДБР побачили на вулиці групу дівчат, які обступили перехожу і дістали з її рюкзака гаманець.
Потім співробітники прокуратури наздогнали злодійок і затримали їх. Зловмисниця виявилися мешканки Закарпатської області. Судячи з фото, це дівчата ромської національності. Їх передали в поліцію для слідства.
Як розповіла сайту "Сьогодні" речник Київської міської прокуратури Надія Максимець, ролі у громадянок ромської національності були розподілені.
"Поки одні відволікали, інша витягувала з рюкзака гаманець. Жінки намагалися сховатися, але наші прокурори погналися за ними і наздогнали", – зазначила Максимець.
Нагадаємо, раніше в Києві шахраї обдурили пенсіонерку на 500 тисяч гривень.
Крім того, ми писали, як у Києві чоловіка вдарили цеглиною по голові і відібрали 300 тисяч гривень.