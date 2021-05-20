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Провалля в асфальті: у Києві 20 житлових будинків і три дитсадки залишились без гарячої води (фото, відео)

20 травня, 14:22

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Асфальт обрушився в пішохідній зоні, а також просто на проїзній частині

У Києві 20 травня біля станції метро "Чернігівська" прорвало трубопровід. На місці аварії провалився асфальт і утворилася велика яма з окропом. Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися, що сталося.

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"Біля "Чернігівської" з'явилося гаряче джерело", – пишуть у Мережі.

На вулиці Андрія Малишка, 39, справді відбулося експлуатаційне пошкодження трубопроводу з витоком води на поверхню.

Тож утворився провал асфальту на тротуарі і частково – на проїзній частині.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують протягом найближчої доби. На час проведення робіт надання послуги з гарячого водопостачання припинено до 20 житлових будинків і трьох дитячих садків", – повідомили "Сьогодні" в "Київтеплоенерго".

Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію понад 50 років тому – у 1967 році.

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Нагадаємо, на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний строк експлуатації і потребують заміни. За останні два роки "Київтеплоенерго" замінило 270 км зношених тепломереж на нові, попередньо ізольовані.

Раніше ми писали, що в центрі Києва прорвало трубу: без води і світла залишилися медики.

Також під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

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