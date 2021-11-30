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"Просто хотів покататися": у Києві п'яний автомийник викрав Tesla та влаштував ДТП

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 листопада, 11:46
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Автомийник був п'яний - Драгер показав 2.36 проміле.
Автомийник був п'яний - Драгер показав 2.36 проміле. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поліція затримала працівника автомийки за викрадення автомобіля клієнта. Він вирішив покататися на Tesla, взявши ключі, які власник автомобіля залишив співробітникам закладу. В результаті влаштував ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

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Подробиці

Киянин на спецлінію 102 повідомив про те, що він залишив свій автомобіль на вулиці Райдужна на автомийці та відійшов на декілька хвилин. Зі слів чоловіка, коли він повернувся, то не зміг знайти свій транспортний засіб. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, а орієнтування автомобіля отримали всі екіпажі патрульної поліції Києва.

Майже одночасно поліцейські отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Визволителів. На місці події правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль Tesla і чоловіка, який був за кермом. Поліцейські провели тестування правопорушника на вміст алкоголю в організмі – прилад Драгер показав 2.36 проміле.

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Фото: патрульна поліція

Що загрожує викрадачу

Спочатку правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, за керування транспортним засобом без документів та у стані алкогольного сп’яніння.

Коли з'ясувалося, що авто викрадене, слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб для проведення необхідних експертиз. А зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1985 року народження, який пояснив свої дії тим, що хотів покататися містом.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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