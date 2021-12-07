Протаранили будівлю музею у Межигір'ї: під Києвом сталася ДТП (відео)

32-річний громадянин Саудівської Аравії не впорався з керуванням

Під Києвом сталася серйозна ДТП за участю громадян Саудівської Аравії. У селі Нові Петрівці автомобіль Volkswagen Passat в'їхав у будиночок, де продавали квитки для входу на територію Національного парку Межигір'я.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Telegram.

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Так, 32-річний громадянин Саудівської Аравії, який перебував за кермом, не впорався з керуванням та зіткнувся з касою.

"Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події. Дані щодо потерпілих нині уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що під Черніговом сталася страшна ДТП – 13 чоловік загинуло.

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У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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