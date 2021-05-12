П'яна ДТП в Києві – перекинулася бетономішалка (фото, відео)

Крім посиленого в години пік трафіка ситуацію погіршують ДТП, на Борщагівці вранці перекинулася бетономішалка, що ускладнило рух

У Києві на проспекті Леся Курбаса відбулася ДТП. Водій, за попередньою інформацією, напідпитку, не впорався з керуванням і перекинувся.

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Як повідомляють журналісти "Сьогодні", чоловіка вже оглянули медики – відбувся легкими ударами і синцями.

Точні причини аварії мають встановити слідчі, яких зараз чекають. Крім водія ніхто не постраждав.

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Рух вулицею зараз ускладнено, але вже відкрито.

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Водіям радять коригувати маршрут, якщо він пролягає по Леся Курбаса в бік центру, адже наслідки ДТП будуть прибирати не менше двох годин. Також по проїзній частині розлився бетон.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва зіткнулися два авто. Внаслідок зіткнення постраждав пішохід, а також один з водіїв. Їх терміново госпіталізували медики.

Також нагадаємо, під Києвом п'яний водій збив підлітка.