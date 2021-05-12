П'яна ДТП в Києві – перекинулася бетономішалка (фото, відео)

У Києві на проспекті Леся Курбаса відбулася ДТП. Водій, за попередньою інформацією, напідпитку, не впорався з керуванням і перекинувся.
Як повідомляють журналісти "Сьогодні", чоловіка вже оглянули медики – відбувся легкими ударами і синцями.
Точні причини аварії мають встановити слідчі, яких зараз чекають. Крім водія ніхто не постраждав.
Рух вулицею зараз ускладнено, але вже відкрито.
Водіям радять коригувати маршрут, якщо він пролягає по Леся Курбаса в бік центру, адже наслідки ДТП будуть прибирати не менше двох годин. Також по проїзній частині розлився бетон.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Києва зіткнулися два авто. Внаслідок зіткнення постраждав пішохід, а також один з водіїв. Їх терміново госпіталізували медики.
Також нагадаємо, під Києвом п'яний водій збив підлітка.