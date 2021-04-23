П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)

У п'ятницю, 23 квітня, в Києві на Подолі п'яний священик кидався на людей.
Про це розповіли сайту "Сьогодні" очевидці події.
Як стало відомо, одну дівчину священик сильно штовхнув. А на питання людей "з якої він церкви" чоловік показав середній палець.
Ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі – він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.
З’ясувалося, що порушник з Сумської області. Що він робить в Києві поки невідомо.
Пізніше приїхала поліція, чоловіка забрали до відділку для складання протоколу за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.
Раніше ми писали, що у Львові в спальному районі Левандівка скандал – там священик "приватизував" церкву, побудовану на пожертви прихожан. Храм він переписав на дочку, а земельну ділянку оформив в іпотеку на зятя.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли духовні особи помічені в непорядних діяннях. Так, на Закарпатті священик попався на контрабанді сигарет.
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