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П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)

23 квітня, 18:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Патрульна поліція затримала чоловіка для складання протоколу і з'ясування всіх обставин

У п'ятницю, 23 квітня, в Києві на Подолі п'яний священик кидався на людей.

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Про це розповіли сайту "Сьогодні" очевидці події.

Як стало відомо, одну дівчину священик сильно штовхнув. А на питання людей "з якої він церкви" чоловік показав середній палець.

Ще вранці священнослужителя бачили в "Сільпо" на Контрактовій площі – він сидів як бездомний в тепловому тамбурі між дверима супермаркету.

З’ясувалося, що порушник з Сумської області. Що він робить в Києві поки невідомо.

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П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)
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Пізніше приїхала поліція, чоловіка забрали до відділку для складання протоколу за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.

Раніше ми писали, що у Львові в спальному районі Левандівка скандал – там священик "приватизував" церкву, побудовану на пожертви прихожан. Храм він переписав на дочку, а земельну ділянку оформив в іпотеку на зятя.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли духовні особи помічені в непорядних діяннях. Так, на Закарпатті священик попався на контрабанді сигарет.

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Київ церква священик поліція дівчина сумська область

Джерело: Сьогодні

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