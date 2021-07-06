Катували своїх жертв: в Київській області розшукують двох злочинців (фото)

Будь-яку інформацію про учасників угруповання поліція просить повідомляти за телефонами: 044-271-60-02 / 097-357-32-16 або "102"

На знімку один з учасників угруповання. Фото: Нацполіція / Facebook

У Київській області розшукують учасників злочинного угруповання. 42-х і 24-річний уродженці Чернігівщини здійснювали збройні напади на приватні будинки, які супроводжувалися знущаннями і тортурами постраждалих.

Про це повідомляє Нацполіція області в Facebook.

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Копи шукають Олександра Івановича Оверченко 31.07.1978 року народження, та Максима Сергійовича Дожанка 13.01.1997 року народження.

Фото: Нацполіція області / Facebook

Крім того, зловмисники викрадали машини, застосовуючи насильство до власників.

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"Лиходіям інкримінують ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Якщо ви володієте інформацією про можливе місцезнаходження учасників угруповання, поліція просить повідомляти за телефонами: 044-271-60-02 / 097-357-32-16 або "102".

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Раніше ми писали, що поліція припинила розшук колишнього футболіста Динамо. 62-річний чемпіон СРСР Ярослав Думанський, про зникнення якого в поліцію Івано-Франківська заявила його мати, знайшовся.