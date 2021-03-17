Намагався врятувати собаку: в Києві чоловік ледь не провалився під лід (відео)

У Києві 17 березня врятували чоловіка і собаку, які перебували на льоду.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
Це сталося на вулиці Полярній, 12, на озері Опечень, що в Оболонському районі столиці – вони не могли самостійно дістатися до берега.
"Чоловік 1981 року народження знаходиться на тонкій кризі на відстані 70 метрі від берегу, а собака вже знаходився у воді, і не міг вибратися", – йдеться в повідомленні.
Як виявилося, робітники одного з підприємств побачили, що пес провалився під лід, і вирішили самостійно дістати його на берег.
Після порятунку робочі забрали собаку в тепло, і подякували працівникам ДСНС.
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