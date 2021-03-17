Намагався врятувати собаку: в Києві чоловік ледь не провалився під лід (відео)

У Києві 17 березня врятували чоловіка і собаку, які перебували на льоду.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Це сталося на вулиці Полярній, 12, на озері Опечень, що в Оболонському районі столиці – вони не могли самостійно дістатися до берега.

"Чоловік 1981 року народження знаходиться на тонкій кризі на відстані 70 метрі від берегу, а собака вже знаходився у воді, і не міг вибратися", – йдеться в повідомленні.

Як виявилося, робітники одного з підприємств побачили, що пес провалився під лід, і вирішили самостійно дістати його на берег.

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Після порятунку робочі забрали собаку в тепло, і подякували працівникам ДСНС.

Раніше ми писали, що в Переяславському районі на річці Дніпро шістьох рибалок віднесло на крижині.

Нагадаємо, в Черкасах терплять лихо рибалок рятували водолази.

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