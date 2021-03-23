Тортури замість реабілітації: під Києвом викрадали і утримували в неволі людей

Під Києвом поліція нагрянула у нелегальний реабілітаційний центр, де замість лікування людей тримали у неволі та катували. На жаль такі випадки не поодинокі.

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Як викрили нелегальний заклад та що там відбувалось, з’ясував журналіст новин "Сьогодні" Олексій Продайвода.

У викритому закладі утримували кілька десятків людей – нарко або алкозалежних. Туди їх влаштували родичі, причому за пристойні гроші. Проте реабілітації ніякої не відбувалося – натомість з пожильців знущались, їх не випускали надвір.

Кам'яний паркан та заґратовані вікна, на другому поверсі теж – навіть на горищі збоку не прошмигнеш. Не має навіть дзвінка. Так званий реабілітаційний центр облаштували кілька років тому та нібито допомагали алко та наркозалежним.

Викрадення і тортури

Біля воріт стоїть покинута автівка, можливо, саме та, що й вивела на слід підозрюваних – напередодні в Ірпені невідомі на автомобілі викрали чоловіка, а в Петропавлівській Борщагівці поліціянти знайшли і машину, і викраденого, і ще два десятки невільників.

"Мене викрали проти моєї волі утримували за бажанням моєї матері,ф яка намагалася мене вилікувати від наркоманії. Били перший місяць, якщо я порушував правила дисципліни. Мене привезли побили, розбили губу, чуть не вибили зуб", – розповів один із потерпілих.

Відео: Сьогодні

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П'ятьох організаторів центру затримали. Ще одного шукають. Деяких утриманців одразу відвезли до родичів.

"Приїжджали машини постійно забирали людей з речами, з валізами, з пакунками. Мало не в трусах виходили, сідали в машини і їх забирали. На наступний день якийсь мужик просто через паркан махнув з рюкзаком", – розповідає очевидець.

Сусіди завжди дивувалися, чому усередині людей чимало, а за паркан виходять лише одні й ті самі.

"Ми з ними, коли вони сюди заїхали, намагалися якийсь контакт налагодити, але у нас нічого не вийшло. Вони на контакт ні з ким із сусідів не йшли", – розповідають вони.

Сусіди навіть не здогадувалися

Місцеві мешканці зізнаються: нічого, що нагадувало б катування, не чули. А от нестерпний сморід відчували добре – навіть не раз викликали поліцію.

"Вони не викликали машину для відкачування фекалій, а це все виливалося у них у дворі і звісно запах стояв не особливо приємний. Це було і вдень, і вночі", – кажуть люди.

Родичі невільників нібито не знали ані про умови утримання, ані про тортури. Гадали, що їхнім близьким там допоможуть подолати залежність – кажуть у поліції.

"Вони не знали, що це незаконний центр, що там немає жодних ліцензій, взагалі там люди працюють без медичної освіти і ніяких реабілітаційних заходів з їхніми родичами там не проводиться. Наразі поліцейські перевіряють, в чому була мета існування цього центру, чим насправді займалися ці люди", – розповідають правоохоронці.

Нині так званий реабілітаційний центр не працює. Затриманим наглядачам світить до п'яти років позбавлення волі. Більшість бранців удома. Утім, у цих похмурих стінах поки лишаються ті, кому немає куди йти.

Раби підпільних центрів – масове явище

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На жаль, рабство 21-го століття – явище мало не масове. Минулого року на Рівненщені поліцейські викрили цілу мережу так званих реабілітаційних центрів. Алко- і наркозалежних там змушували тяжко працювати на лісопильнях або будівництвах і майже не годували.

Відео: Сьогодні

Під виглядом реабілітаційного діяв і нелегальний заклад на Львівщині. Там за непослух били. За перебування там пацієнтів їхні рідні сплачували по 10 тисяч гривень на місяць.

А у Дніпрі чотири роки тому поліцеські визволили фактично із полону дев'яносто людей! Їх змушували працювати на будівництвах і полях, а жити у нестерпних умовах.

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